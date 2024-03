Box Office USA: Kung Fu Panda 4 vince il suo secondo weekend

Kung Fu Panda 4 ha chiuso al primo posto del Box Office USA nel suo secondo weekend, dietro ancora una buona tenuta per Dune Parte Due.

Il quarto capitolo della saga animata targata DreamWorks Animation ha vinto per il secondo weekend consecutivo il botteghino americano. Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, Kung Fu Panda 4 ha raccolto altri 30 milioni di dollari, con un calo abbastanza contenuto rispetto al suo esordio sette giorni fa (-48%). Complessivamente l’incasso ha raggiunto al momento quota 107,74 milioni.

A livello internazionale il cartoon ha incassato 39,62 milioni di dollari nei 56 mercati in cui era programmato. Ad oggi Kung Fu Panda 4 ha raggiunto nel Box Office International 69,6 milioni, per un totale Worldwide di 176,4 milioni.

La seconda posizione del botteghino è andata a Dune Parte Due (qui la recensione), il cui incasso è valso 29,1 milioni di dollari con un calo molto contenuto del 37%. Il totale negli USA ha raggiunto al momento quota 205,8 milioni; nel mondo il film ha raggiunto un incasso parziale di 494,7 milioni, ben oltre il totale di Dune Parte Uno (431,2 milioni).

Il film per famiglie con Mark Wahlberg dal titolo Arthur the King ha esordito in terza posizione con un incasso di 7,5 milioni di dollari, davanti all’horror Imaginary (al suo secondo weekend in sala) con 5,6 milioni di dollari incassati, ed un totale di 18,1 milioni. La quinta piazza del Box Office USA è andata, infine, a Cabrini, il film a tema religioso di Angel Studios il cui incasso è valso 2,8 milioni di dollari, ed un totale di 12 milioni dallo scorso weekend.