Wolf Man: al via le riprese del nuovo film Blumhouse

Wolf Man sarà il nuovo film ispirato alla celebre saga cinematografica dei “Mostri Classici” targata Universal Pictures.

Questa mattina il produttore Jason Blum (CEO di Blumhouse Productions) ha confermato l’avvio delle riprese del film svelando sui social una foto che mostra il regista Leigh Whannell dal set. Per Blumhouse è la seconda collaborazione di successo in questa saga con con il regsta Whannell, la prima ha generato l’ottimo successo di critica e pubblico “L’uomo invisibile“. Gli altri film ispirati alla “Universal Monsters” usciti di recente (Renfield e Demeter) non hanno ottenuto lo stesso successo.

Wolf Man: il film.

Il film, come noto, sarà diretto da Leigh Whannell (in precedenza era Derek Cianfrance), su una sceneggiatura firmata dallo stesso Whannell, insieme a Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo (autrici della prima stesura basata sempre su un’idea del regista. Whannell, tra l’altro, si è reso protagonista della rinascita del franchise dei “Mostri Classici” targato Blumhouse avendo scritto e diretto l’ottimo L’uomo invisibile nel 2020.

Il nome di Whannell figura anche tra i produttori di Wolf Man in compagnia di quelli di Ryan Gosling e Jason Blum, con Ken Kao, Bea Sequeira e Mel Turner in ruoli di produzione esecutiva. Blumhouse Productions e Motel Movies produrranno il film con una release al momento fissata per il 25 ottobre 2024.

Day one on the set of Wolf Man. Director Leigh Whannell pictured here. LFG!!!



📸: Nicola Dove/Universal Pictures and @blumhouse pic.twitter.com/qeny3bjYdl — Jason Blum (@jason_blum) March 18, 2024