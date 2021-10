Il programma ufficiale dei Queer Days: Giornate di Cinema Queer e Cultura Queer

L’intersezionalità delle lotte, la comunità trans, i femminismi neri, l’universo del porno e dei sex workers, questi sono i temi centrali dei Queer Days – Giornate di Cinema e Cultura Queer in programma dal 7 al 10 ottobre 2021 a Roma, presso il Centro Giovani del I municipio in via della Penitenza 35 e lo spazio Scena di Travestevere.

Vi presentiamo il programma ufficiale della rassegna, ricordandovi che tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione da effettuare online.

Queer Days: il programma ufficiale

Giovedì 7 ottobre, negli spazi di Zalib é “Their Lights”, la mostra di Ludovico Andrea D’Auria a dare il via ai Queer Days, mentre a Spazio Scena verranno proiettati i cortometraggi in concorso ( Undercurrent, Escamas, Personals, The Beauty and the Beast). A seguire talk e in serata la proiezione del film The world to come di Mona Fastvold.

Venerdì 8, Isabella Borrelli, Viola Lo Moro, Elena Biagini si confrontano sulla visibilità lesbica, non completamente accettate e comprese né dalla lotta gay né da quella femminista la loro marginalità continua a rivelarsi nell’assenza di rappresentazione.

Sabato 9 una passeggiata per le strade di Roma alla scoperta dell’arte queer della città” a cura di Queering Rome. Inoltre, è in programma l’incontro, a cura della rubrica giornalista Brave, con Francesco Angeli, Pietro Turano e Simone Alliva sul tema di come le persone provenienti da professioni diverse possono dar vita ad un attivismo comune. In serata ci sarà il concerto de Le No Choice.

Per domenica 10 ottobre, segnaliamo la presentazione del libro “The Coloring Drag vol.2” di Mattia Bau Vegni. Interverrà l’autore insieme a Valerio Bellini, Cristina Prenestina e Natascia Maesi. E’ un progetto sostenuto da Arcigay Firenze.

Per consultare il programma completo, consultate il sito ufficiale della rassegna.

La Giuria dei Queer Short è composta da Luca Padrini, Chiara Sfregola e Simone Alliva

La manifestazione è organizzata dall’Associazione CineQueer, Zalib e Frocya.