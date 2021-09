Queer Days 2021: The World To Come aprirà il festival

The World To Come (Il mondo che verrà) diretto da Mona Fastvold aprirà la seconda edizione del festival Queer Days – Giornate di Cinema e Cultura Queer, mentre Breve historia de un planeta verde di Santiango Loza chiuderà la manifestazione.

Queer Days – Giornate di Cinema e Cultura Queer avrà luogo dal 7 al 10 ottobre 2021 a Roma, presso il Centro Giovani del I municipio in via della Penitenza 35 e lo spazio Scena di Travestevere.

The World To Come: film d’apertura dei Queer Days

The World To Come, tratto dall’omonimo libro di Jim Shepard, é un film diretto da Mona Fastvold con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Casey Affleck, Christopher Abbott.

Il film é stato presentato a Venezia 77, dove la regista é stata premiata con il Queer Lion, il riconoscimento al “Miglior film con tematiche omosessuali & Queer Culture”.

Siamo alla metà dell’800 negli Stati Uniti centrali. Abigail ( Katherine Waterston) vive con il marito Dyer (Casey Affleck) e la figlia in una fattoria che da loro cibo e sostentamento, ma con l’arrivo dell’autunno la difterite porta loro via la bambina il silenzio cala sul loro matrimonio. Abigail tiene un diario nel quale riversa tutti i suoi pensieri, i dolori e le frustrazioni nel tentativo di non addossarle ulteriormente ad un marito scorbutico e ombroso. In primavera Tallie (Vanessa Kirby) e suo marito Finney ( Christopher Abbott) si trasferiscono nella fattoria vicina, facendo incontrare le due donne, entrambe estremamente infelici e sole. Tallie e Abigail trovano l’una nell’altra ciò che i loro matrimoni avevano spento: passione, felicità e amore. I due mariti si rendono conto del forte legame nato fra le due donne e mentre Dyer non può far altro che prenderne atto Finney decide di strappare Tallie dal legame saffico nato e trasferirsi lontano. Abigail è però determinata a rivedere Tallie, nonostante la lontananza, parte con Dyer per andare a farle visita.

Breve historia de un planeta verde: film di chiusura dei Queer Days

Breve historia de un planeta verde è stato presentato alla 69ª edizione del Festival del Cinema di Berlino e vincitore del Teddy Award.

Pedro, Tania e Daniela sono cari amici, pronti a darsi reciprocamente una mano nei momenti di maggior bisogno. Quando Tania viene a sapere della morte di sua nonna, si reca con i due amici nella casa di campagna per prendere parte al funerale, ma quando arrivano ormai è troppo tardi.

Le viene però rivelato un segreto: in cantina c’è un alieno trovato in un prato, una creatura che aveva tenuto compagnia alla nonna e che lei, come ultime volontà, voleva che fosse riportato dove è stato trovato. Questa sarà la missione dell’improbabile trio.

Il festival Queer Days – Giornate di Cinema e Cultura Queer è organizzato dall’Associazione CineQueer, Zalib e Frocya.

Informazioni e aggiornamenti su www.giornatecinemaqueer.org