Il magazine Il Venerdì di Repubblica ha dedicato la copertina del numero di Ferragosto al Joker di Joaquin Phoenix.

L'immagine scelta dai grafici del magazine mostra Joaquin Phoenix negli iconici "panni" di Joker, il villain per eccellenza dell'universo Batman. Nell'inserto il regista - Todd Phillips - spiega che Joker non dovrà combattere contro Batman, ma contro una società americana degli anni ottanta, che si presenta come competitiva e violenta.

Come noto, il cinecomic Joker sarà presentato in anteprima mondiale - in concorso - alla 76° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Joker sarà diretto da Todd Phillips. Nel cast ufficiale Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais, Shea Whigham, ed ovviamente Joaquin Phoenix nel ruolo del Joker, Douglas Hodge nel ruolo di Alfred, Dante Pereira-Olson sarà Bruce Wayne.

Joker ruoterà intorno all’iconico villain, e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Joker approderà nelle sale il 4 ottobre 2019. Da ottobre 2019 in Italia.