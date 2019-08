Continua a crescere il cast del secondo spin-off della serie tv The Walking Dead. Da questa notte infatti anche Joe Holt fa parte della crew.

Questa notte Deadline ha confermato che Joe Holt (The Punisher) ha firmato per entrare nel cast in costruzione dello show televisivo al momento ancora senza un titolo.

La fonte ha descritto il personaggio interpretato da Holt come "un uomo di famiglia solido e professore rispettato, con un cuore generoso e un costante ottimismo per il futuro. Capace di rischiare la vita per salvare le persone a cui tiene."

Le riprese inizieranno in estate in vista di un debutto sugli schermi previsto per il 2020.

La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. Al centro della trama dei dieci episodi ci saranno i giovani cresciuti nel mondo post-apocalittico. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts.

Nel cast Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nico Tortorella, Joe Holt.