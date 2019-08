Non si ferma neppure a Ferragosto la campagna promozionale "stile anni ottanta" legata ad American Horror Story: 1984.

Quest'oggi FX ha diffuso un nuovo teaser trailer, rigorosamente in stile anni ottanta.

American Horror Story: 1984 sarà sviluppata da Ryan Murphy. Nel cast Emma Roberts, Cody Fern, Leslie Grossman e Billie Lourd. Torna anche John Carroll Lynch, già apparso in AHS: Freak Show nei panni di Twisty the Clown. Tra le new entry segnaliamo invece Gus Kenworthy, Angelica Ross, Zach Villa, DeRon Horton, Matthew Morrison. Non ci saranno Sarah Paulson ed Evan Peters, per la prima volta dall’inizio dello show.

Lo show andrà in onda su FX dal 18 settembre 2019.