Helen Mirren nel cast di Shazam! Fury of the Gods: sarà l’antagonista

L’attrice Helen Mirren è entrata a far parte del cast di Shazam! Fury of the Gods, sequel del fortunato cinecomic DC diretto da David F. Sandberg.

Secondo l’aggiornamento proveniente da Deadline, la celebre attrice è stata scelta dal regista per dare volto a Hespera, figura mitologica, e figlia di Atlas. Ovviamente la fonte si è limitata al momento a queste prime informazioni. La notizia in secondo momento è stata poi ripresa dallo stesso regista “David F. Sandberg” che ha confermato l’enorme qualità del suo cast.

Le riprese di Shazam! Fury of the Gods dovrebbero partire la prossima estate, proprio come riportato in un nostro recente aggiornamento.

SHAZAM! FURY OF THE GODS

PRODUZIONE: Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Henry Gayden. In cabina di regia riconfermato ancora una volta David F. Sandberg. CAST: Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody, Rachel Zegler, Helen Mirren.

Nelle sale americane dal 2 giugno 2023.