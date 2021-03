Il trailer della sesta stagione di Supergirl, l’ultima in arrivo

Posted on

L’emittente televisiva The CW ha trovato la sua Batwoman, in queste ore infatti tutti gli organi di stampa hanno confermato l’ingaggio di Ruby Rose per il ruolo. Nota per aver partecipato di recente a Resident Evil: The Final Chapter e xXx: Il Ritorno di Xander Cage, l’attrice Ruby Rose sarà il volto di Batwoman nel