Novità su Black Widow: arriverà al cinema, ma anche su Disney+

Il cinecomic Black Widow NON arriverà più nelle sale a maggio, ma la Disney ha scelto di rimandare l’uscita al mese di luglio, e con una novità importante riguardo la distribuzione.

Inizialmente indirizzato verso una release fissata per il 7 maggio 2021, Black Widow ha ottenuto una nuova data, ossia il 9 luglio, ma non è tutto. Il film sarà disponibile per le sale cinematografiche e, in contemporanea, anche su Disney+, con accesso Vip, e quindi a pagamento. La scelta della Disney è ovviamente rivolta alla difficile situazione sul fronte Covid-19, con la maggior parte delle sale nel mondo ancora chiuse, e la preoccupazione di una nuova pericolosa ondata pandemica.

Lo spostamento di Black Widow al 9 luglio 2021 comporterà lo slittamento di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings al 3 settembre, mentre nulla dovrebbe al momento cambiare per Eternals (Gli Eterni), ancora con un’uscita cinematografica prevista per il 5 novembre.

La Disney ha inoltre diffuso le nuove date scelte per altri film di cartello:

Crudelia: 28 maggio 2021 (tra Cinema e Disney+ Accesso Vip)

Luca: 18 giugno 2021 su Disney+

Free Guy : al cinema il 13 agosto 2021

: al cinema il 13 agosto 2021 The King’s Man : al cinema il 22 dicembre 2021

: al cinema il 22 dicembre 2021 Deep Water : al cinema il 14 febbraio 2021

: al cinema il 14 febbraio 2021 Assassinio sul Nilo: al cinema l’11 febbraio 2022

BLACK WIDOW

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

L’uscita è fissata per il 9 luglio 2021, con distribuzione ibrida tra Cinema e Disney+ (accesso Vip).