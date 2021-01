Le riprese di Shazam! 2 partiranno prima dell’estate

Le riprese di Shazam! 2 potrebbero partire prima della prossima estate, o almeno secondo l’attrice Meagan Good.

Con The Batman attualmente in fase di produzione, e The Flash in cabina di lancio, il DC Extended Universe (DCEU) è pronto a dare il via ad una nuova produzione, o meglio sarà pronto nei prossimo mesi. Attraverso un’intervista raccolta su Twitter, l’attrice Meagan Good ha svelato che maggio sarà il mese scelto per il primo ciak di Shazam! – Fury of the Gods (questo il titolo ufficiale).

Nel sequel i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo centrale, mentre tra gli antagonisti potrebbe esserci Mr. Mind, un verme alieno dotato di super-intelligenza che è capo della Società dei Mostri del Male. Nella scena dei titoli di coda del primo film lo abbiamo visto scambiare due chiacchiere con Sivana.

Qui di seguito il video dell’intervista:

Meagan Good has confirmed that ‘SHAZAM: FURY OF THE GODS’ begins filming in May! pic.twitter.com/D1QWVBnQUs — Shazam Updates (@ShazamNews) January 29, 2021

SHAZAM! FURY OF THE GOD

PRODUZIONE: Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata affidata a Henry Gayden. In cabina di regia riconfermato ancora una volta David F. Sandberg. CAST: Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody.

Nelle sale americane dal 2 giugno 2023.