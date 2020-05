HBO Max svela la premiere della seconda stagione di Doom Patrol

Il gruppo più strano di eroi della DC - Cliff Steele aka Robotman (Brendan Fraser), Larry Trainor aka Negative Man (Matt Bomer), Rita Farr aka Elasti-Woman (April Bowlby), Jane aka Crazy Jane (Diane Guerrero) e Victor Stone aka Cyborg (Joivan Wade) - è tornato per salvare il mondo. Cioè, se ognuno di loro riesce a trovare un modo per crescere … sia in senso figurato che letterale. In seguito alla sconfitta di Mr. Nobody, i membri della Doom Patrol, infatti, si ritrovano ora di dimensioni ridotte e bloccati sulla pista di auto da corsa giocattolo di Cliff.