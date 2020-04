J.J. Abrams produrrà una serie sulla Justice League Dark per HBO Max

Il produttore e regista J.J. Abrams produrrà molto presto una serie tv dedicata alla Justice League Dark della DC Comics, e lo farà per HBO Max.

Reduce da un maxi accordo tra HBO Max e la sua Bad Robot, il filmmaker J.J. Abrams pare che, tra i tanti progetti in lista, uno sarà dedicato alla celebre squadra oscura della DC Comics.

SuperHeroHype ha riportato in auge la notizia, confermando tra l'altro il titolo della serie, ossia Dark Justice. La fonte non specifica su quale personaggio della Justice League Dark verterà la serie, ma di certo i fan di personaggi quali John Constantine, Swamp Thing, Zatanna, Deadman e Madame Xanadu sono allertati.

Dark Justice sarà la seconda serie ambientata nel DC Universe di HBO Max, l'altra in via di sviluppo, infatti, riguaderà Lanterna Verde, con Greg Berlanti (Arrowverse) in cabina di produzione. Ricordiamo, inoltre, che in passato Guillermo Del Toro aveva già provato a portare la Justice League Dark al cinema, ma senza successo.