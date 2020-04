Geoff Johns tra i produttori della serie tv Green Lantern

Tra i produttori della futura serie tv dedicata a Green Lantern da oggi figura anche Geoff Johns, noto fumettista DC Comics e produttore con la sua Mad Ghost Productions.

In via di sviluppo per HBO Max da qualche mese, la serie su Lanterna Verde potrà quindi contare su Geoff Johns, grandissimo esperto dell'universo DC Comics. Con Johns, il colosso WarnerMedia ha anche assunto in precedenza Greg Berlanti, già noto per aver creato l'Arrowverse della DC per l'emittente The Cw.

Johns ha collaborato in passato con la Warner Bros per la stesura della sceneggiatura del Green Lantern cinematografico del 2011, da tutti considerato un enorme fallimento economico, ma anche della prima bozza di Green Lantern Corps, reboot che dovrebbe far parte del DC Extended Universe.

Recentemente Johns ha realizzato una serie tv dedicata alla supereroina Stargirl, personaggio tra l'altro da lui creato nei fumetti, ed ispirato alla sorella scomparsa tragicamente nel 1996.

GREEN LANTERN

PRODUZIONE : La serie sarà scritta da Greg Berlanti e Geoff Johns. I due autori figureranno anche come produttori. WarnerMedia produrrà la serie.

: La serie sarà scritta da Greg Berlanti e Geoff Johns. I due autori figureranno anche come produttori. WarnerMedia produrrà la serie. CAST : Non definito.

: Non definito. TRAMA : Sarà basata sui fumetti DC Comics dedicati a Lanterna Verde.

: Sarà basata sui fumetti DC Comics dedicati a Lanterna Verde. IN TV: Prossimamente su HBO Max.

IL POST-SOCIAL

Geoff Johns will be executive producing HBO Max’s ‘Green Lantern’ series via his company Mad Ghost Productions! https://t.co/B9Gl5y3kjP pic.twitter.com/Y1w3MrBG9K — Thomas Polito (@PolitoThomas) April 26, 2020