Golden Globe Awards 2023: tra i vincitori The Fabelmans e Gli spiriti dell’isola

Nella notte italiana sono stati assegnati i Golden Globe Awards 2023, tornati in tv dopo l’assenza dello scorso anno. A condurre la manifestazione il comico Jerrod Carmichael.

Seguendo le polemiche delle scorse edizioni, legate lo ricordiamo alla mancanza di inclusività riguardo alcune importanti categorie, la Hollywood Foreign Press Association quest’anno ha corretto il tiro inserendo alcune di queste all’interno del proprio programma. In particolare l’edizione 2023 ha visto premiazioni legate a nuove categore quali:

miglior attrice e miglior attore non protagonista in serie tv musical, comedy o drama;

miglior attrice e miglior attore non protagonista in una miniserie.

Ma entriamo nel dettaglio dei premi.

Inizialmente candidato a ben 5 categorie The Fabelmans, il film diretto da Steven Spielberg, si è aggiudicato i due premi più ambiti della kermesse, ossia Miglior Film Drammatico e Migliore Regia. Degno di nota è anche il film Gli spiriti dell’Isola (The Banshees of Inisherin), vincitore nelle categorie Migliore Commedia e, con Colin Farrell, Migliore Attore di una Commedia.

Anche a Everything Everywhere All at Once (qui la recensione), il film rivelazione dello scorso anno prodotto da A24 e diretto dai Daniels, sono stati assegati due premi, uno alla sempre affascinante Michelle Yeoh quale Migliore Attrice di una Commedia, l’altro a Ke Huy Quan come Miglior Attore non Protagonista. Di seguito la lista di tutti i vincitori: