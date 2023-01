La stagione 8 di Fear the Walking Dead chiuderà la serie tv

L’ottava stagione di Fear the Walking Dead, primo celebre spin-off di The Walking Dead, sarà l’ultima ad essere prodotta da AMC.

A confermare la notizia è stato quest’oggi lo stesso network AMC pubblicando uno sneak peek (lo trovate in fondo alla pagina) contenente tante sequenze inedite dall’ottava stagione in onda dal 14 maggio prossimo. L’ultima stagione sarà divisa in due parti da sei episodi ciascuna.

Con l’annuncio della chiusura della serie, il network ha anche rivelato i periodi di lancio dei nuovi spin-off. The Walking Dead: Dead City, con Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, debutterà a giugno, seguita da Daryl Dixon, con protagonista Norman Reedus. Lo spin-off con Andrew Lincoln e Danai Gurira dedicato alla storia di Rick e Michonne, infine, entrerà nella fase di produzione nei prossimi mesi e debutterà nel 2024.

FEAR THE WALKING DEAD

La serie tv è stata sviluppata da Dave Erickson e Scott M. Gimple. Tra i produttori Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e David Alpert. I nuovi showrunners sono Andrew Chambliss e Ian Goldberg. NEL CAST Lennie James, Danay Garcia, Maggie Grace, Alycia Debnam Carey, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades, Karen David.

Il lancio dei nuovi episodi dell’ottava stagione, divisa in due parti, avverrà dal 14 maggio 2023 su AMC. In Italia, come sempre, sarà Prime Video ad occuparsi della trasmissione. L’ottava stagione sarà l’ultima della serie.

LO SNEAK PEEK DI FEAR THE WALKING DEAD 8