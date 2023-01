Paramount+ svilupperà una serie ispirata a Dungeons & Dragons

Paramount+ si appresta a sviluppare una serie tv ispirata al celebre gioco da tavolo Dungeons & Dragons, e Rawson Marshall Thurber sarà impegnato come regista.

Con un film sempre più vicino all’esordio in sala – Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri – il servizio di streaming Paramount+ ha vinto un’asta milionaria atta a portarsi a casa i diritti di sfruttamento televisivo del celebre gioco da tavolo targato Hasbro. Secondo SuperHeroHype il regista Rawson Marshall Thurber (Red One) sarà impegnato come regista dell’episodio pilota, sceneggiatore e produttore esecutivo, con la eOne in cabina di produzione.

Secondo le prime informazioni, la serie avrà una durata di otto episodi ed avrà un collegamento diretto col film L’onore dei Ladri in uscita a marzo. La fonte spiega, inoltre, che Paramount+ sembra avere piani importanti per il franchise a livello televisivo. Un successo a livello commerciale della serie aprirebbe la strada ad altri progetti in futuro.

Al momento Thurber è impegnato con Netflix per la realizzazione di due sequel del suo Red One, ma anche con la Legendary Pictures per l’annunciato adattamento live-action del manga Voltron.