Titanic tornerà al cinema con un formato inedito 4k 3D

Il kolossal Titanic è pronto per tornare al cinema in vista del 25° anniversario dalla prima proiezione, l’annuncio oggi attraverso un trailer realizzato ad hoc.

La Disney – attraverso il marchio 20th Century Studios – ha preparato nei minimi dettagli il ritorno in sala del film dei record diretto da James Cameron. La pellicola sarà distribuita con un formato completamente rimasterizzato in 4K e in 3D. Il ritorno in sala è stato fissato per il 10 febbraio 2023 (in Italia il 9 febbraio), a tal proposito Titanic in questi giorni è stato rimosso dal catalogo di Disney+.

Attraverso i canali social della 20th Century Studios sono stati rilasciati in queste ore un trailer ed il poster, entrambi ovviamente ricreati per la nuova versione in 4k 3D, trovate entrambi i materiali promozionali in fondo all pagina.

IL FILM

Titanic è stato diretto da James Cameron nel 1997. Il cast contava nomi del calibro di Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Victor Garber e Gloria Stuart. Il film fu un tale successo al botteghino da diventare il terzo incasso più alto della storia del cinema avendo incassato ad oggi la bellezza di 1.85 miliardi di dollari. L’Academy premio Titanic con 11 Premi Oscar su 14 Candidature.

IL TRAILER

Celebrate il 25° anniversario della più bella storia d'amore mai raccontata.#Titanic torna sul grande schermo in 3D dal 9 Febbraio. pic.twitter.com/N3NJkOut6P — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) January 10, 2023

IL POSTER