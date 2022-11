Posted on

Dopo l’accoglienza trionfale alla proiezione ufficiale del film Il traditore di Marco Bellocchio al 72. Festival di Cannes, Sony Pictures Classics ha comprato i diritti per la distribuzione del film negli Stati Uniti. La pellicola, interpretata da Pierfrancesco Favino, è stata venduta già in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, e le trattative sono ancora in