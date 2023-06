Il film Captain America 4 ha ottenuto un nuovo titolo

I Marvel Studios hanno annunciato un cambio di titolo in corsa per Captain America 4, film in arrivo nelle sale il prossimo anno.

Da tempo noto come Captain America: New World Order, il quarto capitolo della famosa saga dedicata al supereroe Marvel da oggi sarà noto come Captain America: Brave New World. A confermare la decisione dello studios il rilascio della prima foto ufficiale del film – con Anthony Mackie in compagnia di Harrison Ford – accompagnata dalla conferma della release al 3 maggio 2024.

Le riprese di Captain America 4 stanno andando avanti senza problemi (qui la conferma), e questo nonostante lo sciopero degli sceneggiatori hollywoodiani che da settimane stanno rallentando i lavori sui set di molte produzioni note.

La regia è stata da tempo affidata a Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez, Harrison Ford, Liv Tyler, Xosha Roquemore, Rosa Salazar.

Come noto, Captain America: Brave New World è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

La release cinematografica è fissata per il 3 maggio 2024, ovvero quasi al termine della Fase 5 dell’MCU.