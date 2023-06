Il terrificante trailer finale di Insidious: La Porta Rossa

Nel primo pomeriggio odierno Sony Pictures ha condiviso il trailer finale di Insidious: La Porta Rossa, l’ultimo capitolo della terrificante saga horror.

Nonostante la durata contenuta offerta dallo studios, il trailer finale regala dettagli maggiori sulla trama che accompagnerà questo ultimo capitolo della saga, tra “vecchie conoscenze” e nuovi agghiaccianti minacce provenienti dal mondo celato alla nostra realtà, noto nel film come l’Altrove. Ecco qui di seguito il trailer:

INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA

Patrick Wilson dirigerà la pellicola sfruttando una sceneggiatura firmata da Scott Teems (Halloween Kills), tratta a sua volta da un’idea di Leigh Whannell, co-creatore del franchise con James Wan. Con Patrick Wilson, il cast vedrà la presenza di Ty Simpkins, Rose Byrne, Sinclair Daniel, Peter Dager, Hiam Abbass. L’uscita nelle sale è prevista per il 5 luglio 2023.

TRAMA: In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell’ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), ormai in età da college, devono spingersi nell’“Altrove” più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l’oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa.