Il cinecomic The Flash approderà al cinema dal prossimo 15 giugno, a tal proposito UCI Cinemas ha lanciato un concorso a premi davvero interessante.

Per tutti coloro che acquisteranno un ticket per assistere al film DC nelle sale del circuito UCI Cinemas, infatti, scatterà un concorso che premierà i fortunati vincitori con prodotti di ultima generazione Apple, per tutti i dettagli del concorso vi rimandiamo al comunicato stampa qui di seguito:

CONCORSO UCI CINEMAS PER THE FLASH

Milano, XX maggio 2023 – In occasione dell’arrivo in sala in The Flash, il primo stand alone cinematografico del Supereroe DC in arrivo nelle sale italiane il 15 giugno distribuito da Warner Bros. Pictures, UCI Cinemas offre agli appassionati del velocissimo supereroe la possibilità di vincere un premio speciale. Acquistando online sul sito www.ucicinemas.it o sull’app del Circuito il biglietto per assistere a una delle proiezioni di The Flash in programma nelle multisala UCI dal 15 al 25 giugno 2023 e registrandolo sul sito theflash.ucicinemas.it entro il 29 giugno, tutti gli spettatori parteciperanno all’estrazione di un esclusivo pacchetto tecnologico super veloce, composto da:

• Un iPhone 14, con display da 6.1 pollici e ben 128GB di memoria;

• Un paio di Air Pods di seconda generazione;

• Un iPad Pro Wi-Fi, con display da 11 pollici.

Warner Bros. Pictures presenta “The Flash”, diretto da Andy Muschietti (i film di “IT”, “La Madre”) e interpretato da Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC. In “The Flash” i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato…. malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza per Barry è ‘correre per la sua vita’. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l’universo?

Fanno parte del cast di The Flash anche l’astro nascente Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk”, “L’evocazione – The Conjuring”), Maribel Verdú (“Elite”, “Y tu mamá también – Anche tua madre”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder’s Justice League”, “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens”, “L’uomo d’acciaio”) e Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming”, “Batman”).