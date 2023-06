A24 ha diffuso nelle ore scorse il nuovo trailer di Talk to Me, l’horror diretto dagli esordienti in cabina di regia Danny e Michael Philippou.

Presentato durante l’ultima edizione del Sundance Film Festival, dove si è ritagliato spazio e tante ottime recensioni divenendo tra l’altro oggetto di una battaglie per i diritti, l’horror Talk to Me quest’oggi mostra le proprie potenzialità attraverso un trailer ricco di sequenze inedite. In attesa di notizie riguardanti la più che probabile distribuzione italiana, vi proponiamo qui di seguito il terrificante trailer.

TALK TO ME

Diretto dai debuttanti alla regia Danny e Michael Philippou, su una sceneggiatura Bill Hinzmann e dello stesso Danny Philippou, il film è stato proiettato in anteprima all’Adelaide Film Festival del 2022 e successivamente il 22 gennaio di questo anno al Sundance Film Festival. Nel cast trovano spazio Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji, Miranda Otto, Zoe Terakes e Chris Alosio.

La premiere del film negli USA è prevista per il 28 luglio prossimo. Ancora non sappiamo se e quando Talk To Me potrà essere distribuito anche qui in Italia.