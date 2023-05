Rosa Salazar nel cast di Captain America: New World Order

L’attrice Rosa Salazar farà parte del cast di Captain America: New World Order, il film Marvel attualmente in fase di produzione.

La notizia non è ancora ufficiale, ciononostante alcune foto dal set sembrano confermare l’indiscrezione portata avanti da Murphy’s Multiverse. Secondo la sempre affidabile fonte, infatti, l’attrice sarebbe stata scritturata dai Marvel Studios per dare volto a Diamondback, il leader della Serpent Society, un gruppo di supercriminali con nomi e poteri ispirati ai serpenti. Chiaramente attendiamo conferme ufficiali.

Rosa Salazar è nota per il suo famoso ruolo da protagonista in Alita – Angelo della Battaglia (qui le ultime sul sequel), ma ha anche fatto parte del cast della famosa saga cinematografica “Maze Runner“.

CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER

La regia è stata da tempo affidata a Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez, Harrison Ford, Liv Tyler, Xosha Roquemore, Rosa Salazar.

Come noto, Captain America: New World Order è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

La release cinematografica è fissata per il 3 maggio 2024, ovvero quasi al termine della Fase 5 dell’MCU.