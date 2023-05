Star Trek: Strange New Worlds 2. online il nuovo trailer

Paramount+ ha da pochissimi minuti diffuso online i nuovi trailer e poster della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, la serie che segue le avventure del Capitano Christopher Pike a bordo della gloriosa USS Enterprise NCC 1701.

Nel nuovo video, così come nel primo teaser, vediamo momenti drammatici, situazioni e azioni ripresi dai diversi episodi che compongono la nuova stagione, in arrivo in Italia e negli altri paesi raggiunti dal servizio steaming di Paramount+ il 15 giugno prossimo.

IL TRAILER

Star Trek: Strange New Worlds

PRODUZIONE: La serie tv è prodotta da CBS Studios, Roddenberry Entertainment e dalla Secret Hideout di Alex Kurtzman. Gli showrunners sono Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers. Goldsman, Kurtzman e Lumet sono produttori esecutivi insieme ad Alonso Myers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth. CAST: Anson Mount (Christopher Pike), Ethan Peck (Spock), Rebecca Romijn (Una), Babs Olusanmokun (M’Benga), Christina Chong (La’an), Celia Rose Gooding (Uhura), Jess Bush (Christine Chapel) Melissa Navia (Erica Ortegas), Carol Kane (Pelia) ePaul Wesley (J. Kirk).

La premiere della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds è prevista su Paramount+ a partire dal 15 giugno prossimo, per un totale di 10 episodi.

IL POSTER