Festa del Cinema di Roma 2021: tutti i premi della 16ma edizione

Si è conclusa ieri sera la 16ma edizione della Festa del Cinema di Roma, vi presentiamo tutti i premi della rassegna:

Mediterráneo (Open Arms – La legge del mare) é il film vincitore del “Premio del Pubblico FS”, in collaborazione con il Gruppo FS Italiane, Official Sponsor della Festa, è stato votato dagli spettatori della prima replica dei film della Selezione Ufficiale attraverso l’APP ufficiale e il sito www.romacinemafest.it.

Luca Torchia, Chief Communication Officer di FS Italiane, ha consegnato il “Premio del Pubblico FS” ad Aldo Lemme, Head of Theatrical Distribution di Adler Entertainment che distribuirà il film in Italia.

Mediterráneo (Open Arms – La legge del mare) è una produzione spagnola di Lastor Media, Fasten Films, Arcadia Motion Pictures, Cados Producciones con la casa di produzione greca Heretic.

Festa del cinema di Roma: premio BNL Gruppo BNP Paribas a L’Arminuta di Giuseppe Bonito

BNL Gruppo BNP Paribas, per il sedicesimo anno consecutivo Main Partner della Festa del Cinema di Roma, ha scelto di premiare per la prima volta, con un riconoscimento di diecimila euro, l’arte e la maestria di chi lavora dietro la macchina da presa: sceneggiatori, registi e autori, figure che hanno un ruolo di primissimo piano nel rendere il cinema un’emozione sempre nuova.

BNL Gruppo BNP Paribas ha voluto premiare la qualità del lavoro, il coraggio di innovare e sperimentare, il percorso personale e professionale, la capacità di interpretare il presente con uno sguardo sul mondo: un’iniziativa per supportare coloro che, nonostante le limitazioni imposte per la Pandemia da Covid-19, hanno continuato a portare avanti il loro lavoro e le loro attività.

Il premio è stato assegnato al regista Giuseppe Bonito per il film L’Arminuta.

Tratto dall’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, il film è prodotto da Roberto Sbarigia per Maro Film, Maurizio e Manuel Tedesco per Baires Produzioni, Javier Krause per Kaf con Rai Cinema. Arriva distribuito da Lucky Red.

Festa del Cinema di Roma: premio enit a Cyrano di Joe Wright

L’Agenzia Nazionale per il Turismo, Sponsor Ufficiale della Festa del Cinema di Roma, premia Cyrano di Joe Wright, film presentato nella Selezione Ufficiale della sedicesima edizione della Festa. Il titolo è stato selezionato tra una rosa di lungometraggi che – oltre a rappresentare al meglio la bellezza paesaggistica, la ricchezza culturale e il lifestyle dell’Italia – sono stati realizzati grazie al sostegno di produzioni e coproduzioni internazionali.

Petite Maman di Céline Sciamma vince il Premio come miglior film Alice nella Città 2021. La giovane giuria, composta da 30 ragazzi provenienti da tutta Italia, ha scelto di attribuire il riconoscimento al “delicato, elegante, profondo e poetico” film della regista francese per la sua “capacità di coinvolgere emotivamente e di trasportare lo spettatore, all’interno di un viaggio immersivo e nostalgico, in un mondo che fa della purezza e della semplicità i suoi punti di forza”.

“Voglio ringraziare la giuria del festival – dichiara Céline Sciamma – per aver realizzato il sogno del film: una sala cinematografica piena di ragazze e ragazzi. A loro voglio dire grazie. Grazie per l’emozione, per la sensibilità, per la curiosità. Come dicono le parole della canzone del film: il mio cuore è nei vostri cuori, i vostri cuori sono nel mio cuore”.

Va a Kenneth Branagh il premio per la miglior regia per Belfast attributo da tutte le giurie di Alice nella Città “per essere riuscito attraverso lo sguardo di un bambino a raccontare una storia che mette i sentimenti più profondi al servizio di una tecnica esemplare”.

Per il regista britannico si tratta del secondo riconoscimento dopo il premio del pubblico conquistato al Festival di Toronto. “Sono così emozionato. Ho dei ricordi bellissimi di Roma e dell’Italia. Voglio ringraziare il pubblico per essere tornato a vedere i film sul grande schermo. Ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che hanno visto il film a Roma e sentire che gli spettatori italiani erano entusiasti di questo film è stato così commovente per me. Sono felice di ricevere questo premio” ha detto Branagh nel videomessaggio inviato ad Alice nella Città da Savannah, in Georgia, dove si trova in questo momento, e ha chiuso ringraziando in italiano i ragazzi: “Grazie, grazie, grazie mille. Arrivederci Roma”.

Premio Camera d’Oro Alice-My Movies per la migliore opera prima a Softie di Samuel Theis. Una menzione speciale anche Olga di Elie Grappe.

Tutti i premi della Festa del Cinema di Roma 2021

Premio del Pubblico FS: Mediterraneo (Open Arms – La legge del mare), regia di Marcel Barrena

Premio BNL Gruppo BNP Paribas: L’arminuta, regia di Giuseppe Bonito

Premio alla Carriera: Quentin Tarantino, Tim Burton

Premio Lazio Terra di Cinema: Tim Burton