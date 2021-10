Box Office Italia: Venom 2 batte Halloween Kills e vola oltre i 5 milioni

Il cinecomic Venom 2 è riuscito nel weekend a tenere il primo posto del Box Office Italia, ed ora viaggia oltre i 5 milioni; Halloween Kills non sfonda ed esordisce al secondo posto.

Nonostante il periodo solitamente propizio per il genere horror (tra una settimana sarà Halloween), il secondo dei tre capitoli della nuova trilogia dedicata a Michael Myers non ha sfondato in Italia (via Cinetel). Halloween Kills ha esordito con 515 mila euro direttamente al secondo posto del Box Office Italia, e con circa la metà del risultato ottenuto nel 2018 dal capitolo precedente.

Venom: La Furia di Carnage (la recensione) ha tenuto benissimo, ed il nuovo primato è la naturale conseguenza. L’incasso ottenuto dal cinecomic Sony/Marvel nel weekend è stato 1.28 milioni di euro, per un totale che è salito a quota 5.11 milioni. Il risultato finora ottenuto è da considerare positivo per il periodo post-pandemico, e di poco inferiore a quello ottenuto dal primo Venom nel 2018. No Time to Die (la recensione) è scivolato al terzo posto, ma con un nuovo incasso da 477 mila euro, in totale ora siamo oltre i 7 milioni (7.08 milioni), ad oggi il più alto incasso dallo scoppio della pandemia nel Box Office Italia.

La top five del botteghino è stato completato da Ron – Un amico fuori dal programma e The Last Duel, rispettivamente con 350 mila euro e 255 mila euro (totale 717 mila). In nona posizione, infine, Dune (la recensione) ha raccolto altri 169 mila euro, per un totale di 7 milioni.