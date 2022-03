Fallon Smythe e Tyler DiChiara sono i primi attori della serie Gotham Knights

L’emittente The CW ha ufficialmente avviato i casting riguardanti Gotham Knights, la serie tv liberamente tratta dal videogame DC di successo.

Questa sera SuperHeroHype ha confermato che i quasi esordienti Fallon Smythe (Lost in the West) e Tyler DiChiara (Relish) sono stati scelti per dare volto rispettivamente a Harper e Cullen Row, due fratelli che hanno fatto il loro esordio nei fumetti DC Comics grazie al celebre rilancio della linea noto come New 52. Nei fumetti Harper è un abile ingegnere bisessuale capace di aggiustare qualsiasi cosa, e spesso si erge in protezione del fratello (Cullen). Quest’ultimo, invece, nasconde la sua identità da transgender al genitore violento, ma grazie alla protezione della sorella inizia a combattere le proprie battaglie.

Annunciata lo scorso dicembre, la nuova serie DC ha ottenuto finalmente il via libera per la realizzazione dell’episodio pilota, il quale verrà scritto da Chad Fiveash e James Stoteraux (Batwoman, Gotham), in collaborazione con Natalie Abrams (Batwoman), tra i produttori spiccano i nomi di tra i produttori ci saranno Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden.

Al centro della trama del videogame targato Warner Bros. Interactive, ed ovviamente ispirato ai fumetti DC Comics, le conseguenze su Gotham City dopo la morte di Bruce Wayne, evento drammatico che spinge il figlio adottivo ribelle del miliardario a stringere un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman, accusati di aver ucciso l’eroe. Il gruppo di emarginati rinnegati, diventati i criminali più ricercati della città, dovranno lottare per dimostrare la propria innocenza.