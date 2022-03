Amazon porterà il gioco God of War sul piccolo schermo

Amazon Studios è pronto a scommettere forte sul fronte dei videogames, e dopo Mass Effect e Fallout, ora è il turno di God of War.

Questa sera SuperHeroHype ha riferito che il colosso dello streaming ha preso accordi con Sony Pictures Television e PlayStation Productions per co-produrre una serie tv in live action tratta dall’omonima saga videoludica God of War. La fonte ha inoltre riferito che lo studios ha incaricato Mark Fergus e Hawk Ostby (creatori e produttori di The Expanse) di occuparsi dell’adattamento in compagnia di Rafe Judkins (La Ruota del Tempo).

Per anni Hollywood ha cercato di portare al cinema God of War, l’ultima volta la Universal Pictures aveva incaricato David Self di occuparsi della sceneggiatura, lavoro poi passato al duo formato da Patrick Melton e Marvus Dunstan. Il progetto è però finito nel dimenticatoio. Sarà questa la volta buona?

La saga videoludica God of War è nata nel 2005 su Playstation 2. La trama del gioco vede Kratos, un guerriero di Sparta, iniziare una battaglia contro Ares, il Dio della Guerra. Nel 2007 e nel 2010 sono stati realizzati altri due capitoli, mentre nel 2018 è stato realizzato una sorta di remake intitolato God of War III. L’ultimo capitolo, in arrivo per fine anno, s’intitola God of War: Ragnarök.