Isle of the Dead: in arrivo un nuovo spin-off The Walking Dead su Negan e Maggie

La saga The Walking Dead sembra destinata a continuare all’infinito: in arrivo un ennesimo spin-off intitolato Isle of the Dead con protagonisti Negan e Maggie.

Con l’undicesima – e ultima – stagione attualmente in onda su Disney+, i due spin-off ancora in corso (Fear the Walking Dead e World Beyond), gli spin-off annunciati Tales of the Walking Dead e la serie su Daryl e Carol ed il film su Rick, l’immenso franchise AMC si arricchirà molto presto di un nuovo capitolo, questa volta dedicato ai celebri personaggi interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, ossia Maggie e Negan.

L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio odierno attraverso il lancio di un teaser poster ed una primissima sinossi. La serie s’intitolerà Isle of the Dead, e vedrà Negan e Maggie viaggiare attraverso la Manhattan post-apocalittica. Distaccata dal resto del mondo, la celebre isola sarà mostrata in rovina e piena di walker, con i cittadini ancora vivi che l’hanno resa un posto anarchino, tra pericolo, bellezza e terrore.

L’incarico di showrunner è stato affidato a Eli Jorné, mentre nel team della produzione saranno coinvolti anche Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. La messa in onda su AMC è prevista non prima del 2023. Ecco qui di seguito il teaser poster.

