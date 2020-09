The Walking Dead 11 chiuderà la serie, ma nuovi spin-off sono in arrivo

La serie tv The Walking Dead chiuderà i battenti con l’undicesima stagione, ma per AMC non sarà l’ultima storia da raccontare.

L’emittente AMC ha confermato quest’oggi di chiudere la serie The Walking Dead con la prossima stagione, ma nello stesso tempo ha già annunciato di avere in programma una nuova serie spin-off incentrata su Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride), ed una sorta di serie antologica intitolata Tales From The Walking Dead. Ma andiamo con ordine.

L’ultimo episodio della decima stagione andrà in onda il prossimo 4 ottobre, successivamente andranno in onda – nel corso del 2021 – dieci ulteriori episodi (ancora da girare) sempre relativi alla decima stagione. L’undicesima stagione (l’ultima della serie) conterrà infine 24 episodi, tutti diffusi dall’emittente nel 2022.

Veniamo alla situazione spin-off. Fear the Walking Dead tornerà con la sesta stagione l’11 ottobre. Il 4 ottobre partirà invece la seconda serie spin-off The Walking Dead: World Beyond, che conterà solo due stagioni. Il futuro del franchise legato alla graphic novel di Robert Kirkman vivrà anche un film incentrato sul personaggio di Rick Grimes (Andrew Lincoln).

La nuova serie spin-off incentrata su Daryl e Carol andrà in onda dopo il finale di serie originale, e verrà sviluppato da Angela Kang, già showrunner di TWD. La serie antologica Tales from the Walking Dead infine sarà incentrata su personaggi diversi inseriti nel contesto creato da Kirkman.

Insomma, per gli amanti degli zombie targata AMC il futuro sembra più promettente che mai, non resta quindi che attendere le novità in arrivo.