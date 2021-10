Da Empire due nuove foto da Spider-Man: No Way Home

La rivista Empire Magazine è tornata a promuovere Spider-Man: No Way Home, e lo ha fatto attraverso il rilascio di due nuove foto esclusive.

A seguire il lancio delle due special cover, infatti, Empire ha diffuso due foto dal prossimo cinecomic Marvel con protagonista “ovviamente” lo Spider-Man interpretato da Tom Holland. Con le due foto, inoltre, la rivista ha anche diffuso alcune interessanti dichiarazioni del regista Jon Watts e di Kevin Feige (CEO di Marvel Studios). Nel particolare, il regista ha paragonato il suo film ad una sorta di Avengers: Endgame ambientato nello Spider-Verso, mentre il CEO ha ricordato uno dei primi incontri sul tema Spider-Verso con la produttrice Amy Pascal:

“Ricordo quando ne parlammo io e Amy Pascal anni fa. “Vogliamo riproporre villain che abbiamo già visto? No, facciamo Avvoltoio, Mysterio e personaggi che non sono mai comparsi prima d’ora.” Ma ricordo di aver pensato: “E se riportassimo Doc Ock?” Perché Alfred Molina è perfetto. Se mai l’avessimo riportato in scena, sarebbe stato lui a interpretarlo.“

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Il film contribuirà ad espandere il Marvel Cinematic Universe attraverso l’introduzione del Multiverso, argomento oramai sempre più centrale nel franchise.