Spider-Man: No Way Home chiuderà la trilogia partita con Homecoming

L’uscita cinematografica di Spider-Man: No Way Home decreterà ufficialmente la trilogia Marvel/Sony su Spider-Man partita con Homecoming.

A confermare tale indiscrezione è stato in queste ore Tom Holland, l’attore che interpreta Peter Parker/Spider-Man oramai dal 2016 quando fece il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe con Captain America: Civil War. L’occasione è arrivata da un’intervista rilasciata per Entertainment Weekly. Intervistato sull’argomento, infatti, Holland ha lasciato intendere che l’attuale run live-action di Spider-Man partita con Homecoming vedrà la sua naturale conclusione con No Way Home, film in uscita il prossimo Natale.

Holland ha poi aggiunto che la conclusione dell’attuale trilogia non significherà necessariamente il termine dell’avventura del famoso supereroe sul grande schermo, anzi nel commentare l’attuale run ha messo in chiaro che il futuro potrebbe portare nuove avventure.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Il film contribuirà ad espandere il Marvel Cinematic Universe attraverso l’introduzione del Multiverso, argomento oramai sempre più centrale nel franchise.