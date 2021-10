Spider-Man: No Way Home – Riferimenti ai villains nella cover di Empire

La rivista Empire Magazine ha condiviso la nuova copertina dedicata a Spider-Man: No Way Home, il prossimo cinecomic Marvel in uscita a dicembre.

Oltre alla copertina ufficiale, la rivista ha anche mostrato quella destinata agli abbonati in cui vengono fatti riferimenti chiari ai villains che vedremo nel film diretto da Jon Watts. In particolare tali riferimenti sono indirizzati al Doc Ock, a Green Goblin, ma anche a Sandman ed Electro. Trovate in fondo alla pagina le due copertine.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Il film contribuirà ad espandere il Marvel Cinematic Universe attraverso l’introduzione del Multiverso, argomento oramai sempre più centrale nel franchise.