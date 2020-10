Dev Patel sarà Khan in una nuova serie Star Trek?

Dev Patel potrebbe interpretare Khan in un nuovo spin-off ambientato nell’universo Star Trek.

Si ritorna a parlare della miniserie dedicata a uno dei vilain più iconici di tutta la saga Star Trek, ovvero Khan Noonien Singh. Il sito The Vulcan Reporter infatti rivela l’inizio di una serie di casting per una nuova serie Trek, con Dev Patel, attore britannico di origini indiane, indicato per vestire i panni del personaggio principale.

Già nell’agosto del 2017 abbiamo pubblicato un articolo in cui il fulcro del discorso riguardava un ipotetico spin-off sviluppato da Nicholas Meyer, temporalmente ambientato tra l’episodio della serie classica Spazio Profondo e il film L’Ira di Khan. Purtroppo il progetto nel tempo è stato accantonato a causa delle allora diatribe tra la Paramount e la CBS. A tal proposito riportiamo una vecchia intervista dello stesso Nicholas Meyer:

“… Sono stato assunto per scrivere una trilogia indipendente di Star Trek, (dettagli di cui) non posso discutere o dovrei ucciderti. (e lo dice ridendo). Stavo scrivendo per CBS (All) Access … ma al momento CBS è in guerra con Paramount/Viacom (sulla fusione). Sono in una lotta di potere che si è rivelata davvero sgradevole la scorsa settimana quando la CBS ha deciso di citare in giudizio Viacom. Quindi non penso che il mio progetto possa andare da qualche parte in fretta, perché tutto è in attesa della risoluzione di questa possibile fusione.”

Sempre secondo quanto riportato da Vulcan Reporter, infine, ora che la rifusione tra CBS e Paramount è un fatto compiuto, l’originale piano di Meyer potrebbe essere tornato in fase di sviluppo, anche se rielaborato per l’occasione.

In attesa di ulteriori chiarimenti, ricordiamo che Khan è stato interpretato originariamente da Ricardo Montalban nell’episodio classico Spazio Profondo e successivamente in Star Trek II – L’Ira di Khan. Il personaggio è stato poi ripreso da J.J. Abrams nel film Star Trek: Into Darkness, interpretato questa volta da Benedict Cumberbatch.

Noi rimarremo sul pezzo per darvi ulteriori aggiornamenti ed eventuali smentite o conferme, pertanto restate sintonizzati.