Box Office: Tenet supera i 300 milioni nel mondo, Russell Crowe vince in Italia

Si è chiuso ieri un nuovo weekend difficile per i Box Office di tutto il mondo, ciononostante si registrano dati importanti da Tenet.

Il kolossal di Christopher Nolan ha raggiunto con ieri un incasso worldwide superiore ai 300 milioni di dollari (307 milioni per l’esattezza), di cui 45 milioni circa dal Box Office Usa, mercato questo al momento in serissima difficoltà a causa della oramai persistente emergenza Covid-19.

Nel resto del mondo la Warner Bros ha potuto contare sulla spinta importante di Stati come Regno Unito, Australia, Corea del Sud, e Giappone, dove la situazione incassi è sembrata leggermente più favorevole. In Italia Tenet ha finora raccolto 6.4 milioni.

Crisi globale a parte, non può non sorprendere l’exploit del film cinese My People My Homeland, capace in quattro giorni di incassare la cifra record di 157.5 milioni di dollari.

Nel Box Office Italia ha vinto ancora l’incertezza, con incassi ancora abbastanza deludenti. Il Giorno Sbagliato (il thriller con Russell Crowe) ha chiuso in testa in weekend, ma con uno score da 344 mila euro, ed un totale di 877 mila euro. In seconda posizione, invece, discreto – o meglio promettente – l’esordio di Lacci, protagonista con 300 mila euro, ed un totale in cinque giorni di 327 mila.