Mission: Impossible 7 – Tom Cruise saluta i fan sul tetto di un treno in corsa

La sessione di riprese norvegese di Mission: Impossible 7 è terminata, ma nel frattempo c’è tempo per un saluto molto particolare ai fan da parte di Tom Cruise.

Amante da sempre delle sequenze iper pericolose, l’attore Tom Cruise è tornato a far parlare di sè per un nuovo stunt mozzafiato. La sequenza in questione è girata sul tetto di un treno in corsa. A confermare la presenza dell’attore – e non del suo stuntman – è apparso in rete un simpatico video postato da alcuni fan, i quali hanno intrapreso una sorta di gara col treno in corsa per salutare Tom Cruise in un momento di pausa.

Nel frattempo Christopher McQuarrie ha salutato la Norvegia, dando appuntamento ai fan della saga Mission: Impossible in quel di Roma. A tal proposito, ricordiamo che la troupe ha in programma di girare alcune sequenze anche all’interno del Policlinico Umberto I, oggetto in queste ore di una polemica legata proprio ai lavori di allestimento dei set al suo interno.

Roberto Chierchia, segretario generale della Cisl Fp Lazio:

Oggi qui sono ricoverati circa 110 contagiati dal coronavirus e 15 pazienti in terapia intensiva. Manca il personale che solo ieri è stato richiesto alla Regione e in questo clima, a ridosso dell’entrata in vigore dell’ordinanza sull’obbligo di indossare le mascherine, si fa stazionare accanto all’entrata del pronto soccorso i mezzi delle maestranze del cinema. Con quale sicurezza? La vera Mission Impossible è assicurare ai romani e agli operatori sanitari una corretta gestione della pandemia.

Questa la risposta del Direttore Generale della Salute, Vincenzo Panella:

Non si gira di certo nei reparti Covid. C’è sempre qualcuno che protesta, qualsiasi cosa si faccia. Penso che abbiano un problema con questa direzione e con il lavoro che sta portando avanti.

Mission: Impossible 7

PRODUZIONE : Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

: Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST : Tom Cruise , Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

: Tom Cruise Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 19 novembre 2021.

Mission: Impossible 8

PRODUZIONE : Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

: Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. CAST : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.

