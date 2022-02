Deadpool ha ottenuto un piccolo cammeo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia?

Il lancio del nuovo entusiasmante trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha spinto dei fan più attenti a fare diverse speculazioni sulla presenza o meno di alcuni famosi personaggi Marvel nel suddetto trailer, ed in molti casi la bizzarra ipotesi della presenza di Deadpool nel film è quella più gettonata. Ma andiamo con ordine…

Saltando il trailer, che pure sembra pregno di diverse possibilità, pare che il nuovo poster di Doctor Strange 2 mostri in un piccolissimo riquadro quella che è sembrata ai fan più attenti il volto proprio del Deadpool di Ryan Reynolds. L’immagine, ovviamente, non è di quelle che possiamo definire chiara, pertanto certe ipotesi al momento non possono che rimanere tali. Detto questo, c’è da dire che le voci dei fan hanno contribuito nel contempo ad alzare un enorme polverone che non poteva non raccoglire l’interesse del creatore del Mercenario Chiaccherone, Rob Liefeld.

Attraverso i suoi canali social, infatti, Liefeld ha reagito alle voci commentando con alcune faccine buffe da prendere con la dovuta attenzione. Inoltre, sempre attraverso i social, ha risposto per le rime ad un fan preoccupato “ironicamente” alle possibili conseguenze delle sue faccine nei riguardi di Kevin Feige, CEO di Marvel Studios.

A prescindere dalla presenza o meno di Deadpool, è chiaro che l’espansione del Marvel Cinematic Universe con l’introduzione dei personaggi FOX sia oramai imminente, a tal proposito sembra certa, a questo punto, quella di Patrick Stewart, celebre interprete del Professor Charles Xavier degli X-Men. Qui di seguito sempre Liefeld che conferma indirettamente la possibilità.

Hmmmmm….. I could swear I heard a Fox film character in this trailer. https://t.co/XbMUuR43z6 — robliefeld (@robertliefeld) February 14, 2022

Deadpool 3 è senza dubbio nei piani dei Marvel Studios oramai da tempo, ciononostante è possibile che Kevin Feige stia cercando di capire come presentare un personaggio così irriverente ad un pubblico il più delle volte di età media bassa. Che sia proprio Doctor Strange nel Multiverso della Follia l’occasione giusta? Non resta che attendere per scoprirlo…

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams. USCITA: Nelle sale italiane dal 4 maggio 2022.

TRAMA: Le porte del multiverso, pieno di follia e misteri, si sono aperte. Ora che Iron Man e Captain America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e mago più potente, Doctor Strange, è destinato ad avere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, l’uso della magia per manipolare il tempo e lo spazio con un incantesimo proibito molto pericoloso ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata “Multiverso”. Per ristabilire un mondo in mutamento, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, Stregone Supremo, e alla più potente degli Avengers, Scarlet Witch. Una terribile minaccia, tuttavia, si avventa sull’umanità e l’intero universo non può essere salvato solo dai loro poteri. Cosa ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell’universo ha lo stesso aspetto di Doctor Strange.