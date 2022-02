Svelata la data di uscita dell’ultima stagione di Peaky Blinders

La BBC ha finalmente svelato in queste ore la data di uscita della sesta – ed ultima – stagione di Peaky Blinders, la fortunata gangster series con protagonista Cillian Murphy.

Il giorno del lancio del primo episodio su BBC è stato fissato per il 27 febbraio, l’annuncio è arrivato attraverso uno splendido murales in quel di Birmingham, sede dell’immaginario clan Shelby. Trovate l’immagine in fondo alla pagina. Ricordiamo che è Netflix a distribuire la serie fuori dal mercato britannico.

PEAKY BLINDERS

L’ultima stagione è stata diretta da Anthony Byrne su sceneggiatura scritta da Steven Knight con Nick Goding come produttore. I produttori esecutivi sono Caryn Mandabach, Steven Knight, Jamie Glazebrook, David Mason, Anthony Byrne e Cillian Murphy insieme a Tommy Bulfin della BBC e Lucy Bedford della Tiger Aspect. “Peaky Blinders“, della Caryn Mandabach Productions, è co-prodotto con Tiger Aspect Productions e distribuito a livello internazionale da Banijay Rights. L’ultima stagione sarà sulla BBC dal 27 febbraio 2022.

Trama Serie: La saga criminale della famiglia Shelby nella serie creata da Stephen Knight. Cillian Murphy interpreta Thomas Shelby, capo dei peaky blinders, una gang criminale che opera a Birmingham negli anni ’20. Il gruppo conduce i propri affari pericolosi, minacciati dalle altre bande locali e dalle forze dell’ordine. Nel cast anche Helen McCrory.