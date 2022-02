Ecco il trailer italiano di Downton Abbey 2 – Una Nuova Era, al cinema dal 28 aprile

Come da promessa, quest’oggi Universal Pictures ha diffuso il nuovo trailer di Downton Abbey 2 – Una Nuova Era, il film diretto da Simon Curtis.

Trovate il trailer in fondo alla pagina così come il nuovo poster italiano, mentre la release italiana è stata fissata per il 28 aprile.

DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA

Il primo film Downton Abbey è stato scritto da Julian Fellowes, già creatore della serie, con Michael Engler impegnato in cabina di regia; l’uscita cinematografica è avvenuta nel 2019 con un incasso pazzesco di 190 milioni di dollari al Box Office. SINOSSI UFFICIALE: Il cast di Downton Abbey ritorna ancora una volta per un secondo film! In aggiunta al cast originale ci saranno Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West e Jonathan Zaccaï. La nuova uscita cinematografica è attesa per il 28 aprile 2022.

In Downton Abbey 2, la Contessa ritroverà i suoi parenti: Lord Grantham (Hugh Bonneville) e sua moglie Cora (Elizabeth McGovern), Lady Mary (Michelle Dockery) e suo marito Henry (Matthew Goode) e Lady Edith (Laura Carmichael). Nel cast Downton Abbey 2 ritroveremo Penelope Wilton, Joanne Froggatt, Jim Carter, Phyllis Logan, Brendan Coyle, Allen Leech e Tuppence Middleton, ma, non mancheranno nuovi ingressi nel cast come quello di Dominic West e Nathalie Baye.