Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il trailer italiano visto al Super Bowl

Questa mattina Marvel Studios Italia ha diffuso la versione italiana del fantastico trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia mostrato questa notte durante il Super Bowl.

L’account ufficiale italiano dei Marvel Studios ha diffuso, oltre che il suddetto trailer, anche il poster italiano con la conferma dell’uscita cinematografica prevista per il 4 maggio. Trovate poster e trailer in fondo alla pagina. Guardate qui anche lo spot tv Super Bowl di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams. USCITA: Nelle sale italiane dal 4 maggio 2022.

TRAMA: Le porte del multiverso, pieno di follia e misteri, si sono aperte. Ora che Iron Man e Captain America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e mago più potente, Doctor Strange, è destinato ad avere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, l’uso della magia per manipolare il tempo e lo spazio con un incantesimo proibito molto pericoloso ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata “Multiverso”. Per ristabilire un mondo in mutamento, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, Stregone Supremo, e alla più potente degli Avengers, Scarlet Witch. Una terribile minaccia, tuttavia, si avventa sull’umanità e l’intero universo non può essere salvato solo dai loro poteri. Cosa ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell’universo ha lo stesso aspetto di Doctor Strange.

Entra in una nuova dimensione. Guarda il trailer ufficiale di #DoctorStrange nel Multiverso della Follia. Dal 4 Maggio, solo al cinema! pic.twitter.com/zWx5rK8iZC — Marvel IT (@MarvelNewsIT) February 14, 2022