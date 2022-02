Hollywood piange la scomparsa di Ivan Reitman, era il regista di Ghostbusters

La notte italiana non ha portato solo le emozioni provenienti dal Super Bowl, ma purtroppo anche la triste notizia della morte di Ivan Reitman.

Il celebre regista è scomparso nel sonno all’età 75 anni mentre si trovava nella sua casa di Montecito, in California. La notizia è stata confermata dall’Associated Press questa notte, nel quale è riportato un messaggio struggente da parte della famiglia:

“La nostra famiglia piange l’inaspettata perdita di un marito, di un padre e di un nonno che ci ha insegnato che bisogna sempre cercare la magia nella vita. Ci consola il fatto che il suo lavoro come cineasta ha portato il sorriso e la felicità in quelle di infinite altre persone nel mondo. Mentre lo piangiamo privatamente, speriamo che chi lo conosceva attraverso i suoi film lo ricordi per sempre.“

Nato in Cecoslovacchia nel 1946, Ivan Reitman ha rappresentato per Hollywood un nuovo modo di fare cinema tra comicità e grande esaltazione del fantastico, veri la saga Ghostbusters. Le sue origini da produttore derivano dai palchi di Broadway, celebre il suo National Lampoon Show, in cui figuravano alcuni giovani membri della Hollywood d’oro quali Bill Murray, Harold Ramis, e John Belushi.

L’esordio al cinema di Ivan Reitman è arrivato negli anni successivi, firmando da produttore Animal House, film che ancora oggi è considerato un vero e proprio cult. La prima da regista è arrivata nel 1971 con il film Fox Lady, e con successivamente Cannibal Girls. Nel 1984, finalmente, porta al cinema l’enorme successo Ghostbusters – Acchiappafantasmi, cult che ha contribuito a creare un franchise immenso, tra sequel, spin-off, videogiochi, serie animate. Da notare che l’ultimo capitolo cinematografico “Ghostbusters: Legacy” del 2021 è stato da lui prodotto e diretto dal figlio Jason.

Tra gli altri film diretti da Ivan Reitman spiccano successi immortali quali I Gemelli, Junior, Sei giorni, sette notti, ed ancora La mia super ex-ragazza e Amici, amanti e… ed appunto Ghostbusters II. In cabina di produzione, sono sue le firme su Space Jam, la saga Beethoven e Old School.