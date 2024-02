Nella tarda serata di ieri Disney ha incontrato gli investitori offrendo tante novità sui prossimi film Marvel, Star Wars e non solo.

Dopo i primi aggiornamenti offerti ieri (Oceania 2 e Percy Jackson 2), è ora tempo di parlare in breve di quella che sarà la nuova line-up teatrale relativamente al biennio 2024/25. Ma andiamo con ordine ringraziando anche Fandango.

I Film d’animazione Disney/Pixar.

Rimanendo in ambito animazione, il CEO di Disney “Bob Iger” ha riferito che Zootropolis 2 (Zootopia 2) approderà nelle sale il 26 novembre 2025; si tratta del sequel del film d’animazione con protagonista la giovane coniglietta Judy in lotta contro il crimine in compagnia della volpe Nick. Ed ancora, il 2025 sarà l’anno di Elio (il 13 giugno) e della versione live action di Oceania (27 giugno).

Nel 2026 – con date ancora da definire – sarà invece la volta di Toy Story 5 e Frozen 3, ma qui ci sono state poche informazioni a riguardo. Nel corso del 2024, inoltre, sono state confermate le date offerte in precedenza per Inside Out 2 (qui il teaser trailer) e Mufasa: Il Re Leone (il sequel della versione live action), rispettivamente il 14 giugno ed il 20 dicembre.

I Film Marvel.

In ambito Marvel Studios è stata confermata la sola uscita teatrale per il 2024, si parla infatti di Deadpool 3 il prossimo 26 luglio. Nel corso del 2025, invece, i film in uscita saranno ben quattro, ovvero Captain America: Brave New World (il nuovo costume di Sam), Fantastic Four (novità dal casting), Thunderbolts e Blade. Le date scelte (o confermate) per questi quattro film sono:

Captain America: Brave New World il 14 febbraio

il 14 febbraio Fantastic Four il 2 maggio

il 2 maggio Thunderbolts il 25 luglio

il 25 luglio Blade il 7 novembre

Altri Film Disney.

Per quanto riguarda la saga Star Wars, il film più vicino sarà The Mandalorian and Grogu (qui l’annuncio) in arrivo solo nel 2026. La saga Il Pianeta delle Scimmie vivrà il suo momento di rinascita nel corso di quest’anno con Il Regno del Pianeta delle Scimmie (qui il trailer) in arrivo l’8 maggio. Il nuovo capitolo della saga Alien dal titolo Alien: Romulus sarà nelle sale dal 16 agosto del 2024, mentre Avatar 3 nel 2025, e più precisamente il 19 dicembre.