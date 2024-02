Netflix ha rilasciato il trailer di Das Signal – Segreti dallo Spazio, la mini serie tedesca di fantascienza in 4 episodi, a breve disponibile in streaming.

Con un esordio in piattaforma fissato per il 7 marzo 2024, Das Signal – Segreti dallo Spazio vede una donna astronauta scomparire durante una missione nello spazio, da lì il mistero. Questa la sinossi ufficiale rilasciata da Netflix:

La scomparsa di un’astronauta spinge i suoi familiari a una disperata ricerca di risposte. Ma più scoperte fanno, più il pericolo aumenta… per loro e per il mondo.

Nel cast troviamo Peri Baumeister nei panni di Paula, Yuna Bennett in quelli di Charlie e Florian David Fitz in quelli di Sven. Inoltre spazio per Katharina Schüttler (Nora), Hadi Khanjanpour (Hadi Hiraj), Hadi Khanjanpour (Benisha Mudhi).