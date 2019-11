Corin Nemec, come recentemente Jonathan Frakes, si è candidato per un ruolo nella serie comico fantascientifica di Seth MacFarlane.

L'attore, noto anche per aver interpretato Jonas Quinn nella serie sci-fi Stargate SG1, ha dichiarato in un video, registrato sul canale di YouTube "Orville Nation", di voler ricoprire un ruolo nella terza stagione di The Orville.

A tal proposito Nemec ha reso noto di aver già sostenuto un provino per un episodio della prossima stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare nel dicembre prossimo, ma per il quale non ha avuto ancora risposta.

Cosa decideranno i produttori i tal senso?

The Orville 3 è prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O'Shannon e Andre Bormanis.

Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters.