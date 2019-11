La divisione nazionale della Sony Pictures ha diffuso oggi il nuovo trailer italiano di Bad Boys for Life, terza parte della celebre saga action.

Al momento non è nota la trama esatta di questo terzo capitolo, ma la prima sinossi ufficiale recita quanto segue:

I Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) di nuovo insieme per un’ultima corsa nell’atteso Bad Boy for Life.