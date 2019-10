L'attore e regista Jonathan Frakes si candida per un ruolo nella serie tv The Orville. Sarà ascoltato dai produttori?

L'oramai acclamato regista Jonathan Frakes, noto anche per aver ricoperto il ruolo del Comandante Riker in Star Trek, ha dichiarato in un video, registrato sul canale di YouTube "Orville Nation", di voler apparire in The Orville, la serie comico fantascientifica creata da Seth MacFarlane.

Ricordiamo che Jonathan Frakes non è nuovo nello show di MacFarlane, avendo già diretto il quinto episodio della prima stagione intitolato Pria, ed il dodicesimo della seconda stagione intitolato Santuario.

Sarà possibile vedere il nostro regista in The Orville 3 anche in veste di attore, forse nei panni di un alieno? Per scoprirlo non ci resta che attendere!