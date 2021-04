Conti in sospeso nel nuovo trailer italiano di Black Widow

Nel tardo pomeriggio odierno i Marvel Studios hanno diffuso un nuovo spettacolare trailer di Black Widow, il cinecomic dedicato alla celebre Vedova Nera interpretata da Scarlett Johansson.

Il nuovo trailer arriva in rete alcune settimane dopo la decisione dello studios di proporre il film nelle sale, ma anche in contemporanea su Disney+ con Accesso VIP, e quindi a pagamento. Rispetto ai precedenti video promozionali, il nuovo trailer di Black Widow regala alcune sequenze dedicate al rapporto travagliato tra la Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Yelena (Florence Pugh), ma anche nuovi cenni al passato inquieto della protagonista.

Di seguito vi proponiamo anche la nuova sinossi ufficiale: “In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.”

BLACK WIDOW

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

L’uscita è fissata per il 9 luglio 2021, con distribuzione ibrida tra Cinema e Disney+ (accesso Vip).