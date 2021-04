Il colosso digitale Netflix ha diffuso in rete il nuovo poster di Army of the Dead, l’action-horror con zombie diretto da Zack Snyder.

Colori sgargianti, grafica in pieno stile Las Vegas, ed ovviamente alcuni dei protagonisti “vivi” del film di Zack Snyder: questo e molto altro nel nuovo fantastico poster di Army of the Dead. Il film, lo ricordiamo, sarà distribuito su Netflix a partire dal 21 maggio 2021. Trovate il poster in fondo alla pagina.

ARMY OF THE DEAD

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Zack Snyder. La sceneggiatura è stata co-firmata da Zack Snyder e Joby Harold. Il budget si aggira intorno agli 80 milioni di dollari. CAST: Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

TRAMA: In seguito a un’epidemia di zombi a Las Vegas, un gruppo di mercenari prende l’ultima scommessa, e si avventura nella zona di quarantena per mettere a segno la più grande rapina mai tentata.

Dal 21 maggio 2021 su Netflix.