Nell’augurare a tutti i nostri lettori una Buona Pasqua, questa mattina siamo lieti di proporvi il nuovo poster di I Mitchell contro le Macchine, il cartoon Netflix in uscita a fine aprile.

Il lancio del nuovo poster arriva sulle nostre pagine alcuni giorni dopo quello del trailer (anche in italiano), lo trovate visitando questo nostro link. Netflix distribuirà il film d’animazione a partire dal 30 aprile 2021.

I MITCHELL CONTRO LE MACCHINE

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Jeff Rowe e Michael Rianda, e realizzato da Sony Pictures Animation. Tra i produttori anche Phil Lord, Chris Miller, Kurt Albrecht. CAST: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Michael Rianda, Eric Andre, Oliva Colman

TRAMA: Dagli stessi esseri umani creatori di Spider-Man: Un nuovo universo e The LEGO Movie arriva I Mitchell contro le macchine, un film d’animazione ricco di azione e di divertimento che ha come protagonista una famiglia ordinaria impegnata in un’impresa stra-ordinaria: salvare il mondo da un’apocalisse robot. Un’inezia, no? Tutto ha inizio quando l’alternativa e creativa Katie Mitchell viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni e non vede l’ora di lasciare casa e incontrare “la sua gente”. Suo padre Rick, grande amante della natura, insiste affinché tutta la famiglia la accompagni a scuola in un assolutamente-non-imbarazzante-né-forzato ultimo viaggio on the road. Ma proprio quando le cose sembrano non poter andare peggio, la famiglia Mitchell si ritrova nel bel mezzo di una rivolta di robot! Tutti gli oggetti tecnologici – dagli smartphones agli aspirapolveri roomba, fino ai malvagi Furby – vengono ingaggiati con l’obiettivo di catturare ogni essere umano sul pianeta. Adesso salvare l’umanità è compito dei Mitchell, ovvero Katie e Rick insieme all’allegra mamma Linda, lo stravagante fratellino Aaron, il morbido carlino Monchi e due amichevoli e ingenui robot.

Su Netflix dal 30 aprile 2021.